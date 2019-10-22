Зампреда Общественной палаты Мурманска затравили из-за фото с икрой

Заместитель председателя общественной палаты Мурманска Юлия Величко вызвала гнев пользователей интернета, выложив в своем аккаунте в Instagram фотографию холодильника, набитого красной икрой.

"Кризис?! Нее, не слышали!". Вот, немного накатала баночек – #запасыназиму", –подписала фотографию председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Мурманской области.

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После провокационного поста посыпались возмущенные комментарии. На следующий день общественница выложила следующую фотографию, но теперь уже со "своим" (так Величко утверждает) холодильником.

"Всем, кто успел за меня порадоваться – благодарю! Но, к сожалению, на предыдущем фото не мой холодильник. А в моем икры нет, зато есть варенье морошковое и брусничное – тоже дары Севера, вкусные и полезные!" – уточнила она.

По ее словам, фотография с икрой – это была всего лишь шутка, а сам снимок был позаимствован ею на бескрайних просторах интернета. Однако разубедить некоторых муромчан оказалось непросто.

"Хорошая шутка, уважаемый депутат. Мы запомнили, народ запомнил", – написал один из пользователей Instagram.