Занималась алая заря: фото чудесного барнаульского заката

Смотрим фотографии прекраснейшего неба, раскинувшегося вечером 6 июля в краевой столице

7 июля 2017, 14:02

Природа радует нас чудесными бонусами. После двух недель дождей - красивая радуга, а после дня холода посередине лета - красивый закат.

"Невероятной красы был сегодня закат!", "хочется рядом ребят и гитару", "красота", "все сегодня фотографировали закат" - пишут восторженные и лирично настроенные барнаульцы в комментариях к фотографиям вчерашнего заката.

Давайте и мы с вами погрузимся в красоту вечернего алтайского неба.

 

#безфильтров #барнаул22

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#когдарабочийденьзакончен#закат#leroymerlin#леруамерленправобережный

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Розовый вечер

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Моя слабость💞💞💞

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#Сегодня какое-то нереальное #небо #закат #вечер #барнаул

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Жители Барнаула делятся фотографиями

Жители Барнаула делятся фотографиями "пойманной" сегодня радуги

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