Занималась алая заря: фото чудесного барнаульского заката
Смотрим фотографии прекраснейшего неба, раскинувшегося вечером 6 июля в краевой столице
Природа радует нас чудесными бонусами. После двух недель дождей - красивая радуга, а после дня холода посередине лета - красивый закат.
"Невероятной красы был сегодня закат!", "хочется рядом ребят и гитару", "красота", "все сегодня фотографировали закат" - пишут восторженные и лирично настроенные барнаульцы в комментариях к фотографиям вчерашнего заката.
Давайте и мы с вами погрузимся в красоту вечернего алтайского неба.
Незнал как вам... но сегодняшний закат просто супер !! #закат#барнаулзакат#любимыйгородбарнаул
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❤ Сегодня был чудесный закат😍 #Барнаул Фотографиями поделились участники нашего сообщества😊 👍 #Барнаул22 #Barnaul #Barnaul22 #закат
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#когдарабочийденьзакончен#закат#leroymerlin#леруамерленправобережный
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#безфильтров Невероятной красоты был сегодня #закат Стояли, любовались с детками. Фото конечно не передаёт всех красок и объёмов облаков #волшебноезрелище Ночь укрывает своим одеялом солнышко, трудившееся весь день)) На фантазировали с детьми))) #краскиприроды #красота #волшебно #вечер #Барнаул #Barnaul22 #barnaulinsta @barnaul.insta
A post shared by Katerina Loginova (@katyleva86) on
Хочется рядом ребят и гитару; песни такие душевные, спокойные, вдохновляющие и любви бесконечной тоже хочется, тоже рядом. Мечтаю💔
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A post shared by Дарья (@daria_mirvalieva) on
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#Сегодня какое-то нереальное #небо #закат #вечер #барнаул
A post shared by Оксана Бассауэр (@oksanabassauer) on
Спокойной ночи! . . #закат🌅 #закат #барнаул #вечер #ночь #gn #goodnight #безфильтров #барнаул22 #barneos
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