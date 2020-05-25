"Запаха нет". В Башкирии медсестер изолировали в морге

Главврач больницы объяснила суть ситуации

25 мая 2020, 07:16, Илья Звягинцев

Двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после того, как они закончили работу с 65-летней пациенткой, у которой обнаружили коронавирус. По данным местных СМИ, одна из медработниц пожаловалась в прокуратуру. 

"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет", – рассказала главврач больницы. 

Она также отметила, что схему работы госпиталя согласовали со всеми инстанциями, пишет РИА "Новости".

Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей

Сотрудники петербургского морга устроили корпоратив со стриптизершей

Комментарии
    Новости партнеров