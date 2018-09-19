Запрет смартфонов в школах поддержали большинство россиян

Согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), около 73% россиян считают, что в школах необходимо запретить смартфоны, передает ТАСС.

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Общество Школьникам могут запретить носить в школу гаджеты дороже пяти тысяч рублей

По мнению 83% опрошенных, телефоны мешают школьникам учиться, 69% россиян уверены, что отказ от смартфонов позволит школьникам лучше учиться. Лишь 17% опрошенных полагают, что запрет на гаджеты ничего не изменит.

Всероссийский опрос проводился 7 сентября 2018 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру просвещения России Ольге Васильевой запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тысяч рублей, чтобы дети соревновались не в том, чей смартфон или планшет дороже, а в уме и сообразительности.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко отметил, что, используя смартфоны во время учебных занятий, школьники не усваивают получаемую информацию, а на их психику оказывает негативное влияние запрещенный для детей контент из интернета.