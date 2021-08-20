Запретная любовь. Следовательницу из Омска заподозрили в отношениях с подозреваемым

В Омске сотрудницу правоохранительных органов заподозрили в отношениях с обвиняемым по делу, которое она расследовала. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации МВД, девушка расследовала кражу и "вступила во внеслужебные отношения" с 22-летним обвиняемым. С просьбой изъять у неё дело следовательница к руководству не обращалась.

О романе стало известно сотрудникам собственной безопасности УМВД. Материалы проведённой проверки направили в Следственный комитет.

Если вина девушки в том, что она поддалась соблазну на рабочем месте, будет доказана, то её уволят из органов, а руководство получит дисциплинарное наказание.