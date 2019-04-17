Запущен сервис для снятия с учета машин через Госуслуги

МВД России совместно с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис для дистанционного снятия с учета транспорта, сообщает РИА "Новости".

Им можно воспользоваться, войдя через портал Госуслуг. Обязательное условие – автомобиль должен принадлежать пользователю, а не его родственнику или знакомому.

Сервис призван облегчить процедуру прекращения регистрации транспорта в случае продажи транспортных средств, которые перешли в собственность нового владельца, но не перерегистрированы на него в установленные десять суток.

Примечательно, что система функционирует уже почти две недели. За это время ее услугами воспользовались почти 13,5 тысячи автолюбителей, правда, удовлетворены только четыре тысячи заявок.