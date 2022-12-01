Зарплата в разрез. На Алтае на удалённой работе «хуже всего» живётся айтишникам

В Алтайском крае в целом по всем профессиям зарплаты на удалёнке ниже офисных на 4%, сообщает «Зарплата.ру».

«Рекордный разрыв в зарплатах наблюдается у алтайских программистов: медианная зарплата на удалённых позициях составляет 105 000 рублей, тогда как на офисных — 43 800. Это идёт в разрез с общероссийской тенденцией: в целом по России зарплаты удалённых айтишников почти не отличаются от офисных», — выяснили аналитики.

Удалённые менеджеры продаж получают на 17% больше офисных. А вот зарплатное предложение для операторов кол-центров на удалёнке на 15% ниже, чем для офисных вакансий — это совпадает с общероссийской тенденцией.

«Удалёнка для классического офиса становится, скорее, корпоративной привилегией, как добровольное медицинское страхование или оплата спортзала. Теперь фразы в описании вакансий типа „один день в неделю на удалёнке по согласованию с руководителем“ стоят в одном ряду вместе с соцпакетом и служат для привлечения и долгосрочного удержания сотрудников», — отметил Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру».