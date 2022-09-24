Зарплаты силовиков и военных в России увеличат на 10,5%
Под понятие «военнослужащий» подпадают сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки
24 сентября 2022, 14:57, Илья Звягинцев
Российские военные и силовики с 2023 года будут получать зарплату на 10,5% выше, по сравнению с текущей. Об этом сообщает РБК.
В следующие два года, согласно проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы, зарплату повысят еще на 4%.
Отмечается, что под понятие «военнослужащий» подпадают сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки.
Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что тот факт, что повышение зарплаты военным превышает индексацию зарплаты чиновников является нетипичным.
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