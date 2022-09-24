Зарплаты силовиков и военных в России увеличат на 10,5%

Российские военные и силовики с 2023 года будут получать зарплату на 10,5% выше, по сравнению с текущей. Об этом сообщает РБК.

В следующие два года, согласно проекту федерального бюджета на 2023-2025 годы, зарплату повысят еще на 4%.

Отмечается, что под понятие «военнослужащий» подпадают сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, ФСО и Службы внешней разведки.

Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что тот факт, что повышение зарплаты военным превышает индексацию зарплаты чиновников является нетипичным.