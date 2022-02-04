Защитников малого народа из Республики Алтай признали иноагентами

Минюст России включил в список иноагентов общественную организацию из Республики Алтай “Туба калык (Тубалары)”, которая занимается проблемами коренного малочисленного народа тубалар.

НКО поддерживала представителей одного из древнейших тюркоязычных народов Сибири, проживающих в Турочакском, Чойском и Майминском районах Алтая.

Общественники заявили “Банкфаксу”, что мотивов решения Минюста не понимают. По их словам, они оказывают информационную и правовую помощь тубаларам, а также следят за состоянием леса и природы в местах их проживания. Активисты подчеркнули, что не занимаются какой-либо политической деятельностью. Они попробуют оспорить решение о признании организации иностранным агентом.

Ранее в реестр террористов и экстремистов попали четверо сторонников Алексея Навального. Среди них бийчанин Вадим Останин, действующие депутаты Гордумы Томска Ксения Фадеева и Андрей Фатеев, а также Захар Сарапулов из Иркутска.