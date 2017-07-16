Заслуженный учитель России осудил сенатора за его позицию по зарплатам

Заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО Евгений Ямбург осудил сенатора Совета Федерации Алексея Александрова, заявившего, что депутат любого уровня должен получать больше, чем врач или школьный учитель, пишет URA.RU.

Новости

Общество Сенатор: депутат должен получать гораздо больше учителя

Педагог предположил, что сенатор плохо учился в школе, и это могло стать поводом "отчаянной вендетты".

"Хотя у нас, как известно, школа во всем виновата. Я могу только пожалеть этого человека, потому что действительно серьезные и компетентные люди ведут себя предельно скромно, и, как говорят подростки, понты не кидают. Конечно, очень странно слышать такие слова от члена Совета Федерации, но что поделать. Наше упущение", - заявил Ямбург.

"Кому сколько платить - это целая политика. Вообще тяжело считать чужие деньги и рассуждать по этой проблеме. Любимая тема - почему учителям, врачам платят так мало, в 3-4 раза меньше депутатов? Ну, давайте депутатам вовсе не платить", - возмутился сенатор Александров.