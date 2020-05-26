Зато ни у кого такого не было. Как в российских школах прошел "Последний звонок 2020"

Выпускники-2020 услышали свой последний школьный звонок дома

26 мая 2020, 15:28, Екатерина Смолихина

Такого последнего звонка в мировой истории еще не было. Выпускники российских школ нарядились, девушки повязали банты, надели белые фартуки и включили компьютеры у себя дома. Последний звонок в 2020 году прошел в дистанционном формате: из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменили. Как это было и что думают по этому поводу сами школьники – смотрите в нашем обзоре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня выпускники края присоединились к Всероссийскому "Последнему звонку – 2020". ⠀ Каждый одиннадцатиклассник по желанию смог выйти на балкон и позвонить в колокольчик. Эта акция прошла во всех регионах. ⠀ Также бывшим школьникам предложили поделиться в социальных сетях фотографиями и видеороликами со словами благодарности учителям. ⠀ В Хабаровском крае в этом году школу заканчивают более 13 тыс. человек. Из них 6000 – ученики 11 классов и эти два красавчика @parfenov11 и @shapkin_jr ⠀ #еленапарфенова #хабаровск #хабаровскийкрай #журналисты #последнийзвонок2020 #tv #news #телевидение #телеведущая #школа #МойКласс2020 #хабаровск #СпасибоУчителям #новостидня #коронавирус #сидимдома #глаза #новостьдня #весна #май #нуаче #КпраздникуГотов #выпускной2020 #еленасергеевна #девочкитакиедевочки #хабмама #девочки #дом #красота #новостидня

Публикация от Елена Парфёнова (@elenaparfenova_dvtrk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вот и прошёл наш неформальный #последнийзвонок2020 . Поздравляю всех выпускников!!! Ваш выпуск войдёт в историю ребята! Вам труднее всех сейчас, но вы справитесь, вы молодцы!!! . Сынок @manakov81 горжусь тобой, верю в тебя, люблю!💞 . Желаю тебе счастья и неважно куда ты поступишь и кем ты станешь, важно, что бы ты был счастлив, ценил себя и всю свою жизнь!!! . Марина Викторовна @kornushkaya2 вы лучшая!!! . #последнийзвонок2020 #35лицей #новокузнецк #новокузнецкмоимиглазами #лучшие #школьныегодычудесные #трогательныймомент #лишенныереальнойвстречи

Публикация от Фотограф Новокузнецк Рина (@rina_manakova)

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