Зато ни у кого такого не было. Как в российских школах прошел "Последний звонок 2020"
Выпускники-2020 услышали свой последний школьный звонок дома
Такого последнего звонка в мировой истории еще не было. Выпускники российских школ нарядились, девушки повязали банты, надели белые фартуки и включили компьютеры у себя дома. Последний звонок в 2020 году прошел в дистанционном формате: из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия отменили. Как это было и что думают по этому поводу сами школьники – смотрите в нашем обзоре.
проучиться 11 лет, чтобы последний звонок проходил в зуме, ахахах угар— Madlena (@wondiesyl) May 19, 2020
именно так выглядит мой последний звонок:)))) pic.twitter.com/abSr9VmGrR— кифир (@kaka_voz) May 25, 2020
Сегодня выпускники края присоединились к Всероссийскому "Последнему звонку – 2020". ⠀ Каждый одиннадцатиклассник по желанию смог выйти на балкон и позвонить в колокольчик. Эта акция прошла во всех регионах. ⠀ Также бывшим школьникам предложили поделиться в социальных сетях фотографиями и видеороликами со словами благодарности учителям. ⠀ В Хабаровском крае в этом году школу заканчивают более 13 тыс. человек. Из них 6000 – ученики 11 классов и эти два красавчика @parfenov11 и @shapkin_jr ⠀ #еленапарфенова #хабаровск #хабаровскийкрай #журналисты #последнийзвонок2020 #tv #news #телевидение #телеведущая #школа #МойКласс2020 #хабаровск #СпасибоУчителям #новостидня #коронавирус #сидимдома #глаза #новостьдня #весна #май #нуаче #КпраздникуГотов #выпускной2020 #еленасергеевна #девочкитакиедевочки #хабмама #девочки #дом #красота #новостидня
Публикация от Елена Парфёнова (@elenaparfenova_dvtrk)
Вот и прошёл наш неформальный #последнийзвонок2020 . Поздравляю всех выпускников!!! Ваш выпуск войдёт в историю ребята! Вам труднее всех сейчас, но вы справитесь, вы молодцы!!! . Сынок @manakov81 горжусь тобой, верю в тебя, люблю!💞 . Желаю тебе счастья и неважно куда ты поступишь и кем ты станешь, важно, что бы ты был счастлив, ценил себя и всю свою жизнь!!! . Марина Викторовна @kornushkaya2 вы лучшая!!! . #последнийзвонок2020 #35лицей #новокузнецк #новокузнецкмоимиглазами #лучшие #школьныегодычудесные #трогательныймомент #лишенныереальнойвстречи
Публикация от Фотограф Новокузнецк Рина (@rina_manakova)
последний звонок = слёзы слёзы слёзы— Алёна (@volchenko09) May 25, 2020
"А последний звонок для вас прозвенел 20 марта" 💔— Кома (@komaaght) May 22, 2020
Весёлый был последний звонок pic.twitter.com/WM7ydjE1S7— ✨ЖEltok✨ (@Yelltochek) May 25, 2020
у меня вчера был последний звонок, можете посмотреть, девочки pic.twitter.com/LfmtTgJz3s— Леле (@buhanki_) May 23, 2020
не так я представляла свой последний звонок, ну что поделать, с праздником всех выпускников! pic.twitter.com/azaw8xTtoB— ирландский ветер 🍃 (@m_irishwind) May 25, 2020
А как проходит ваш последний звонок pic.twitter.com/e8WjhohbWF— Fenixmiay (@fenixmiay) May 25, 2020
ВХВХВХ РЕБЯТ Я НЕ МОГУ У МЕНЯ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ДЛИЛСЯ 5 МИНУТ pic.twitter.com/X0PaNUyNgX— аньенхасео чонын ира имнида (@wertitispeak) May 25, 2020