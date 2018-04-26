Заторы в семь баллов образовались на дорогах Барнаула утром 26 апреля

Фото: vk.com/barneos22

Жителей столицы Алтайского края утром в четверг, 26 апреля, ждут семибалльные пробки. Об этом свидетельствуют данные соответствующего сервиса "Яндекса".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте в районе пересечения с улицами Просторная и Попова, а также после кольцевого пересечения. Кроме этого, серьезные пробки образовались на перекрестках ул. Малахова - Эмилии Алексеевой, Ленина - Матросова, а также на проспекте Строителей в районе площади Победы.

Также движение затруднено на отрезках улиц Попова, Малахова, Георгиева, Северо-Западная, Молодежная, Сизова, Советской Армии, Власихинская и Кутузова.

Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в городе произошла одна авария. Машины столкнулись в районе пересечения улицы Попова и Павловского тракта.

Кроме этого, информация о ДТП появилась в паблике Barnaul 22. Там сообщают, что машина такси столкнулась с легковушкой на светофоре на улице Кутузова.