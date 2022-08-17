Завершить монтаж теплосетей у путепровода на Новом рынке в Барнауле планируют к середине сентября

Завершить монтаж теплосетей на путепроводе в районе Нового рынка в Барнауле планируют к середине сентября. Как сообщает Telegram-канал «Мост», сейчас на восьмипролётном путепроводе смонтирована часть тепловой сети диаметром 1020 мм, а на трёхпролётном идёт сборка труб магистралей разных диаметров.

К концу недели рабочие приступят к их монтажу. Тем временем по демонтажу путепровода выполнено более 75% работ на восьмипролётном и более 85% — на трёхпролётном.

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Общество Перенесут ли отопительный сезон в Барнауле из-за ремонта моста на Новом рынке

Напомним, что сейчас ожидаемый срок включения новых тепломагистралей — 16 сентября. При этом по соглашению между СГК и мэрией Барнаула реконструкция магистрали М-22 (два трубопровода по 600 мм) должна завершиться к 18 августа, а М-21 (две линии диаметром 700 и 1000 мм) — к 1 сентября.

Кроме того, 12 августа СГК направила письмо на имя главы администрации Барнаула «с просьбой об оказании содействия в организации контроля за существующими сроками».

По этой причине начало отопительного сезона в Барнауле может немного «запоздать».