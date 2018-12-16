Здание музея в Будапеште признали лучшим архитектурным проектом года

Фото: Этнографический музей Будапешта

Здание этнографического музея в Будапеште признали лучшим архитектурным проектом текущего года по версии International Property Awards. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сайт международной премии.

Агентство уточняет, что на победу в данной номинации претендовало свыше 1,7 тысячи проектов из 115 стран мира.

Жюри высоко оценило работу венгерской архитектурной студии, которая спроектировала музей, и отметило динамичный, но простой дизайн. Дополнительным плюсом стал тот факт, что здание будет построено на 60% ниже уровня земли: это позволит еще больше адаптировать его к окружающей среде.

Строительство нового этнографического музея в Будапеште и реорганизация парка, где он находится, начались в 2017 году.