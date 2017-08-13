Здоровью туристов в Турции угрожает опасность из-за вируса – Ростуризм

Ростуризм признал, что на курортах Турции бушует вирус Коксаки и существует угроза здоровью российских граждан. В свою очередь, в Турции пообещали тщательно продезинфицировать бассейны и места общего пользования. При этом официальные данные о пострадавших от вируса, которые приводят Россия и Турция, значительно разнятся.

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Туризм Турция пообещала улучшить санитарно-эпидемиологические условия на курортах

Так, на сайте Роспотребнадзора сообщается, что на "горячую линию" ведомства поступило более 500 жалоб на ухудшение здоровья во время отдыха на турецких курортах.

В официальном ответе Турции на запрос России сообщается, что с июля 2017 года в поликлиники этой страны с различными симптомами обратились 348 человек.

"Минздравом Турции даны указания на предмет принятия мер по улучшению санитарно-эпидемиологических условий, ведения мониторинга обращений туристов. Будет продолжена тщательная дезинфекция мест общего пользования, в первую очередь бассейнов", - говорится в официальном ответе турецкой стороны, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Между тем, по данным "Вестей", турецкие врачи заболевшим ставят диагнозы "аллергия" либо "солнечный ожог", даже тем, кто тяжело переносит болезнь и был госпитализирован в местные больницы.

По данным Роспотребнадзора РФ, случаи заболевания россиян вирусом Коксаки отмечались в отелях городов Сиде, Аланья, Белек, Кемер, Анталья и др. Наибольшее число заболевших среди детей в возрасте до 14 лет.

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В связи с этим Роспотребнадзор заявляет о том, в Турции имеется угроза здоровью российских туристов. В то же время ситуация не требует срочной эвакуации граждан России.

На сайте ведомства отмечается, что данное заключение согласовано с МИД России.

Ростуризм потребовал от туроператоров и турагентов сообщать своим клиентам о сложной эпидемиологической ситуации в Турецкой республике.

При этом подчеркивается, что граждане вправе отказаться от уже оплаченного тура и им обязаны возместить полную стоимость расходов.

Как уже сообщалось, этим летом на популярных курортах Турции произошла вспышка вируса Коксаки – энтеровирусной инфекции. Лекарства от него не существует. Он является самопроходящим. Но больной должен быть под присмотром врачей, так как осложнения у этого вируса могут быть чрезвычайно серьезными – вплоть до менингита и миокарда.

Ростуризм открыл "горячую линию" по вопросам оказания экстренной помощи туристам:

+7 (985) 226-82-71, +7 (499) 678-12-03,

hotline@russiatourism.ru (в обращениях необходимо ставить пометку "Турция").