Зеленский показал конституцию Украины в комиксах
Комиксы будут предназначены для детей возрастом от 4 до 8 лет
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook опубликовал Конституцию страны в комиксах для детей, пишет "Лента.ру".
Зеленский пояснил, что автором такой инициативы выступило издательство "Основы". Комиксы предназначены для детей возрастом от 4 до 8 лет. С помощью иллюстраций они будут изучать права и обязанности граждан страны.
"Это рабочие эскизы. Уверен, что все получится!" – написал Зеленский.
Раннее сообщалось, что Зеленский запустил флешмоб в честь Дня Конституции, который отмечался 28 июня. Он призвал сограждан записывать короткие ролики об одной из статей основного закона и выкладывать с хештегом #моялюбимаястатья.
День Конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята Конституция независимого государства.
Ранее Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Подарок сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля "Книжный арсенал", когда Зеленский выбирал книги для своих детей Александры и Кирилла. В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.