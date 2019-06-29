Зеленский показал конституцию Украины в комиксах

Комиксы будут предназначены для детей возрастом от 4 до 8 лет

29 июня 2019, 12:33

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook опубликовал Конституцию страны в комиксах для детей, пишет "Лента.ру".

Зеленскому подарили детскую книгу

Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

Зеленский пояснил, что автором такой инициативы выступило издательство "Основы". Комиксы предназначены для детей возрастом от 4 до 8 лет. С помощью иллюстраций они будут изучать права и обязанности граждан страны.

"Это рабочие эскизы. Уверен, что все получится!" – написал Зеленский.

Раннее сообщалось, что Зеленский запустил флешмоб в честь Дня Конституции, который отмечался 28 июня. Он призвал сограждан записывать короткие ролики об одной из статей основного закона и выкладывать с хештегом #моялюбимаястатья.

День Конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята Конституция независимого государства.

Ранее Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Подарок сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля "Книжный арсенал", когда Зеленский выбирал книги для своих детей Александры и Кирилла. В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.

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