Зеленский показал конституцию Украины в комиксах

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Facebook опубликовал Конституцию страны в комиксах для детей, пишет "Лента.ру".

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Политика Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

Зеленский пояснил, что автором такой инициативы выступило издательство "Основы". Комиксы предназначены для детей возрастом от 4 до 8 лет. С помощью иллюстраций они будут изучать права и обязанности граждан страны.

"Это рабочие эскизы. Уверен, что все получится!" – написал Зеленский.

Раннее сообщалось, что Зеленский запустил флешмоб в честь Дня Конституции, который отмечался 28 июня. Он призвал сограждан записывать короткие ролики об одной из статей основного закона и выкладывать с хештегом #моялюбимаястатья.

День Конституции Украины отмечается с 1996 года, когда была принята Конституция независимого государства.

Ранее Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих". Подарок сделали в Киеве в ходе книжного фестиваля "Книжный арсенал", когда Зеленский выбирал книги для своих детей Александры и Кирилла. В ответ на инициативу участников мероприятия Зеленский улыбнулся и принял подарок.