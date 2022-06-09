Зеленский ввел санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, Пескова и Шойгу

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, кроме него в список попали вице-премьеры Александр Новак, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, министр финансов России Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

Перечень санкций включает в себя отказ в предоставлении и отмену виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины, лишение государственных наград Украины, блокировки активов и другие.

Кроме того, президент ввёл ограничения против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов: МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова и другие. В санкции входят блокировка активов, лишение госнаград, запрет на приобретение в собственность земельных участков и другие.