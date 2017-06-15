"Жадничать нельзя" — Путин о поддержке рождаемости в стране

Фото: пресс-служба Кремля

Страна должна реализовывать целый комплекс мер, направленных на улучшение демографической ситуации, уверен президент России Владимир Путин.

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Политика Путин заявил, что у молодых учителей не должно быть низкой зарплаты

Об этом он высказался в ходе "Прямой линии", подчеркнув, что государству "нельзя жадничать" в вопросах стимулирования рождаемости.

Путин напомнил, что в XX веке страна понесла тяжелые социальные потери в результате Великой Отечественной войны и ухудшения положения в 90-е годы.

По словам президента, сегодня государство реализует комплекс механизмов для улучшения демографической ситуации, одним из которых является материнский капитал. Его, как отметил Путин, получили уже более 7 миллионов семей.

"Введены выплаты за третьего ребенка в регионах со сложной демографической ситуацией...Это очень затратные меры, но мы говорим о будущем страны", - добавил Путин.

Глава государства также не исключил, что механизмы стимулирования рождаемости в России будут меняться и расширяться.