Жан-Люк Годар ушел из жизни с помощью эвтаназии

Близкие французского режиссёра Жана-Люка Годара рассказали, что он ушёл из жизни с помощью эвтаназии. Как сообщает газета Liberation, в окружении кинодеятеля заявили, что он «просто устал».

«Поэтому он принял решение покончить с этим. Это было его решение, и ему было важно, чтобы об этом знали», — заявили в окружении кинематографиста.

Близкие также отметили, что Годар размышлял о самоубийстве. В молодости режиссёр даже пытался покончить с собой и позднее говорил, что хотел сделать это ради привлечения внимания.

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Культура Отец «Новой волны». Чем был известен знаменитый французский режиссер Жан-Люк Годар?

Напомним, что франко-швейцарский режиссёр Жан-Люк Годар умер в возрасте 91 года, пишут французские СМИ. За свою богатую карьеру автор снял десятки фильмов, оказавшие огромное влияние на мировой кинематограф. Последний из них — «Книга образа» — вышел в 2018 году и принимал участие в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля.