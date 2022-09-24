Жара до +27 и ветер. В Алтайском крае на выходные передали штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за жары передали в Алтайском крае. Как сообщает региональный Гидрометцентр, с 24 по 26 сентября на большей части территории края сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

По прогнозам синоптиков, выходные будут жаркими. Так, в субботу днём воздух прогреется до +20...+25 градусов, а в воскресенье — +17...+22, по югу местами до 27 градусов.

Преимущественно без осадков, однако 25 сентября днём по востоку пройдут небольшие дожди. Тем временем осложнять обстановку с пожароопасностью будут порывы северо-восточного ветра до 13-14 м/c.

Однако к понедельнику жара сменится дождями. До +15...+20 градусов, в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные осадки. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.