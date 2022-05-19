Жара до +37 градусов. В Алтайском крае на выходных сохранится пожароопасная погода

В ближайшие дни в Алтайском крае сохранится жаркая погода с сильным порывистым ветром. По прогнозам регионального Гидрометцентра, чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в 19 районах и двух городах Алтайского края. Ещё в шести районах (Заринском, Краснощёковском, Смоленском, Тогульском, Солонешенском и Чарышском) установился высокий четвёртый класс пожарной опасности.

Так, днём 20 мая воздух прогреется до +23...+28 градусов, а в последующие двое суток в регионе будет ещё жарче. В субботу столбики термометров покажут +28...+33, а в воскресенье — 32-37 градусов тепла. Местами кратковременный дождь, гроза ожидается в пятницу, а также днём в воскресенье. Ветер южных направлений, 3-14 метров в секунду с порывами до 17-22 метров в секунду.