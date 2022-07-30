Жара, дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 31 июля

В Алтайском крае конец июля «удивит» жителей и гостей региона жарой и сильной непогодой. Об этом сообщили специалисты краевого ЦГМС.

В Алтайском крае температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. Кратковременные дожди, местами грозы, при грозах сильные ливневые дожди, возможен град.

Ветер северный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки +26...+28 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза.

Ветер северный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.