Жара и град. О погоде в Алтайском крае 24 июля

Алтайские синоптики предупреждают гостей и жителей региона о неблагоприятных погодных условиях. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

Температура воздуха в регионе составит +20,+25 градусов, по югу местами до +30 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, возможен град.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров поднимутся до отметки в +22,+24 градуса. Преимущественно без осадков, во второй половине дня возможен кратковременный дождь.

Ветер западный, 5-10 метров в секунду.