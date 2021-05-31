Жара и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 1 июня

До +34 градусов прогреется воздух в Алтайском крае днём 1 июня. По прогнозу синоптиков, в регионе ожидается порывистый ветер.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура в Алтайском крае составит от +29 до +34 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +29...+31 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.