Жара и шторм. Сразу два штормовых предупреждения действуют на территории Алтайского края

Сразу два штормовых предупреждения действуют на территории Алтайского края. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

14 июня в регионе всё ещё будет стоять аномальная жара. Местами температура воздуха может подниматься до +35 градусов. Из-за таких высоких температур в крае действует первое штормовое предупреждение.

Второе штормовое предупреждение распространяется на 14 и 15 июня. На смену аномальной жаре в регион придут сильные осадки.

В крае ожидаются дожди, грозы и град. Отметим, что синоптики прогнозируют, что подобная погода задержится в регионе до конца недели.

Также специалисты предупреждают и о штормовом ветре, порывы которого могут достигать 19-24 метров в секунду.