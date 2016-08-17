Жара под 30 градусов ждет жителей Алтайского края 18 августа

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В четверг, 18 августа, жителей Алтайского края ждет утренний туман и жара. Об этом сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Отмечается, что в этот день осадков не будет. Днем столбики термометров поднимутся до +24...+29 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с усилением до 9-14 метров.

В Барнауле дождя тоже не будет, как и утреннего тумана. Днем температура в городе установится от +25 до +27 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.