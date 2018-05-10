Жарить шашлыки запретят на время чемпионата мира по футболу
В условиях режима также будут действовать повышенные штрафы за нарушения
В России в период проведения чемпионата мира по футболу будет введен особый противопожарный режим, пишут "Известия".
Такую рекомендацию дала регионам правительственная комиссия по ликвидации ЧС. Обеспечить режим должны власти регионов совместно с МЧС и Рослесхозом. Соответствующий документ подписан министром чрезвычайных ситуаций Владимиром Пучковым.
Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, а также на пикники и жарку шашлыков. Конкретные меры определяют муниципальные власти.
Как поясняется, нельзя будет использовать приспособления "для приготовления блюд на углях" как в лесах, так и в населенных пунктах и прилегающих к ним территориях.
В документе отмечается, что при усложнении лесопожарной обстановки гражданам может быть запрещено посещение лесов.
В условиях режима также действуют повышенные штрафы за нарушения.