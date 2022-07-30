«Ждите через 30 лет». Алтайский политик Щукин женился на жене и готов это сделать снова

Экс-чиновник и бывший депутат Андрей Щукин в пятницу, 29 июля, сыграл вторую свадьбу с супругой Светланой, на которой женат 30 лет.

Церемония прошла в краевом дворце бракосочетаний. Пара решила красиво отметить так называемую «жемчужную свадьбу», ещё раз расписавшись в ЗАГСе. «Молодожёнам» вручили юбилейное свидетельство в честь того, что спустя 30 лет они опять соединили свои жизни.

«Ждите нас через 30 лет», — выразил Щукин готовность в третий раз жениться на Светлане.

Андрей Щукин женился на жене / Фото: amic.ru

С женой Щукин познакомился на танцах в клубе, когда вернулся в родной Барнаул из армии.

«Мне было 24 года, я уже был готов к тому, чтобы создать семью. На самом деле я в этом плане человек весьма консервативный, считаю, что жениться в этой жизни нужно раз и навсегда», — подчеркнул политик.

В том, что Светлана — его половинка, он нисколько не сомневался. Поэтому через два месяца после знакомства пришёл к её родителям и сказал, что собирается жениться на их дочери.

На новой свадьбе Щукин преподнёс супруге кольцо с бриллиантами. На церемонии присутствовали двое их взрослых детей: сын Кирилл — в недавнем прошлом игрок новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург», дочь Марта Филатова — певица.

Напомним, Щукин накануне возглавил новосибирское отделение «Коммунистов России». Ранее был депутатом нескольких созывов АКЗС и возглавлял региональное отделение ЛДПР. После на посту вице-губернатора в команде Александра Карлина курировал культуру, спорт и молодёжную политику. До 19 июля трудился в должности замначальника управления юстиции Алтайского края.

Кстати, amic.ru по такому случаю выяснил, как, не разводясь, повторно сыграть свадьбу со своим супругом в ЗАГСе и насколько часто это можно делать?