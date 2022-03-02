«Ждут, пока на голову упадёт?» Барнаульцы пожаловались на неубранные сосульки

Жители Барнаула пожаловались на опасные сосульки, которые свисают с одного из зданий неподалёку от перекрёстка проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. Согласно фотографии, которую опубликовали в сообществе go_barnaul, почти весь карниз «увешан» длинными сосульками, которые могут упасть в любой момент.

«Чего ждут УК (ЖЭУ), пока кому-то на голову упадёт?» — написал автор поста.

В комментариях жительница Барнаула также пожаловалась на снежные глыбы, которые повисли на карнизе дома на улице Балтийской, 100. По словам горожанки, там ежедневно ходят дети.