Желающим переехать на заработки в Сибирь предложили доплачивать по 116 тысяч рублей

Минтруд решил создать дополнительные условия для привлечения работников в «не привлекательные» регионы. Об этом сообщает «МК».

Из-за закрытия иностранных предприятий и сокращения сотрудников люди стали терять работу. При этом в некоторых регионах число безработных превышает число вакансий. В число таких регионов входят Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, а также Тыва и Алтай.

Также отмечается, что Центральный и Южный федеральный округ сами по себе притягивают людей, а на на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток ехать люди не очень хотят.

Власти предлагают финансово мотивировать людей на переезд в эти регионы. В частности молодым специалистам до 35 лет предлагают доплачивать по 116 тысяч 800 рублей из федерального бюджета.