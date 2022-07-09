Пассажиров барнаульского железнодорожного вокзала поздравили с Днём семьи праздничным концертом

В зале барнаульского железнодорожного вокзала железнодорожники поздравили пассажиров с Днём любви, семьи и верности. Перед ожидающими своих поездов 8 июля выступили семейные творческие коллективы, ветераны Западно-Сибирской железной дороги и члены их семей.

Народные песни и кот Леопольд

В зале ожидания барнаульского железнодорожного вокзала с 12:30 до 14:30 пассажиров развлекали и взрослые, и дети. Например, девочка прочитала стих и спела народную песню, работники железнодорожной отрасли в русских костюмах тоже пели и танцевали перед зрителями.

Несколько песен исполнил семейный дуэт Вадима и Виктории Вяткиных. Мужчина в русской рубахе играл на баяне, а его жена в русском платье танцевала рядом. Под музыку дуэта ожидающие своих поездов пассажиры хлопали в ладоши, подпевали и также пускались в пляс.

Детей развлекал специально приглашённый аниматор в костюме кота Леопольда. Он танцевал и фотографировался с ребятами. Кроме того, для гостей вокзала организаторы провели мастер-класс по изготовлению сувениров из атласных лент.

«Железнодорожники — это семья»

С праздником пассажиров пришёл поздравить заместитель начальника магистрали по территориальному управлению Андрей Кульдишов. По его словам, День семьи, любви и верности — важный праздник для всех, в том числе для железнодорожников.

«Железнодорожники — это семья. Мы — одна семья с нашими пассажирами и с жителями Алтайского края. И если мы будем друг друга уважать, верить в светлое будущее, верить друг другу, не подводить друг друга, мы будем на коне, впереди планеты всей, будем всегда счастливы и будем больше улыбаться. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, счастья, любви и чтобы вы в этом мире больше улыбались, больше получали позитивных эмоций, и чтобы хорошее шло с вами рядом по жизни, по маршрутам, которыми вы следуете», — отметил Кульдишов.

Он пообещал, что коллектив управления (он составляет более девяти тысяч сотрудников) постарается не подводить пассажиров. «Если где-то и подведём, то вы, пожалуйста, не обижайтесь. Техника иногда подводит, иногда люди ошибаются. Ещё раз всего вам доброго, с праздником от всех и счастья», — сказал Андрей Кульдишов.

Напомним, что День семьи, любви и верности отмечали в России 8 июля, он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и Февронии Муромских.

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