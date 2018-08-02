Железнодорожные лоукостеры из старых вагонов могут появиться в России

Лоукост-поезда будут курсировать по железным дорогам России. Их сформируют из старых вагонов, где нет кондиционеров и биотуалетов. Об этой инициативе заявила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в отчете за 2017 год.

"Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет", - говорится в документе.

Это будет сделано в рамках нового деления поездов дальнего следования по типам в зависимости от расстояния поездки. Предусматривается три типа поездов: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд. Они, в свою очередь, подразумевают три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес. А старые вагоны, которые будут курсировать до полного выбытия из парка без кондиционеров, планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет".

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В компании говорят, что это будет сверхбюджетный способ перемещения без дополнительных сервисов. Соответственно, билеты на лоукост-поезда будут продаваться по сниженным тарифам.

"Ночной поезд" будет предлагаться пассажирам для комфортной поездки с возможностью полноценного сна. Время в пути – до 12 часов, целевые расстояния – до 1,2-1,5 тыс. километров. Бизнес-класс - это СВ и люкс, комфорт - купе, эконом - открытые вагоны с высокой плотностью компоновки.

Парк пассажирских вагонов АО "ФПК" по состоянию на 1 июля 2017 года насчитывал 19,3 тыс. вагонов. Более 10,3 тыс. вагонов из них имеют возраст свыше 20 лет, а средний возраст вагонов парка – 18,9. До декабря 2020 года из парка пассажирских вагонов АО "ФПК" планируется исключение по сроку службы более 5 тыс. вагонов.