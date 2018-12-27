Жена Башарова опровергла сообщения о ее избиении супругом

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Елизавета Шевыркова опровергла информацию о том, что она попала в больницу после конфликта с супругом Маратом Башаровым. Ранее об этом сообщило издание "СтарХит" со ссылкой на ее брата, пишет "Говорит Москва".

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Общество СМИ: актер Марат Башаров вновь избил супругу

По словам Шевырковой, муж ее не бил, а сама она не обращалась в клиники.

"Я не читала этих публикаций. Я дома, всё в порядке. Нигде не в клиниках. Не знаю, как объяснить публикации, сама сейчас буду вести расследование", — приводит радиостанция ее слова.

Башаров не давал никаких комментариев по поводу инцидента. При этом отмечалось, что ранее актер избивал предыдущую супругу Екатерину Арханову. Их брак продлился с 2014 по 2015 год. Однажды Арханова с серьёзной травмой головы и переломом носа попала в больницу, однако не стала подавать на мужа в суд.

Артист сыграл свадьбу с Шевырковой в 2017 году, у них есть ребенок.