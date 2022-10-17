Жена мобилизованного сибиряка рассказала о скромной свадьбе во время увольнительной

Жительница Новосибирска вышла замуж за мобилизованного возлюблённого во время его увольнительной. Она рассказала «КП-Новосибирск», как прошла свадьба без пышного платья, гостей и банкета.

Ксения и Андрей — спортсмены. Познакомились пять лет назад на вечеринке, с тех пор не расставались. Когда президент объявил о начале частичной мобилизации, стало понятно, что мужчину призовут. В военкомате он и правда оказался в списках.

«За пять лет жизни вместе мы, конечно, говорили о свадьбе. Но сначала я была не готова, а потом вместе решили немного отложить её. И вот когда Андрей уехал в учебный центр, я поняла, что не смогу даже узнавать, что с моим любимым человеком, ведь по документам мы друг другу никто. Мы решили расписаться», — рассказала Ксения.

Она обратилась за помощью к местному депутату: его помощница перезвонила и сказала, что нужно прийти в указанный день с документами, в том числе о мобилизации. Ради этого Андрею дали увольнительную меньше чем на сутки.

«В ЗАГС мы пошли вдвоём: никаких гостей у нас не было, в этот день мы были только с Андреем. Свадебного платья тоже не было, я просто надела белое платье из своего гардероба. Спустя несколько часов после регистрации Андрей уехал, он должен был вернуться в учебный центр», — отметила сибирячка.

Сейчас Ксения занимается сбором аптечек для отряда мужа. Уже почти готово на 40 человек: там и жгуты Эсмарха, которые стали настоящим дефицитом, йод, перекись, бинты, противовоспалительное, уголь активированный, пластыри, спиртовые салфетки и не только.

Ранее другая жительница Новосибирска рассказала, как вышла замуж за парня, с которым её в два года свёл Дед Мороз.