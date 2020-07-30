Жена расчленила рэпера Энди Картрайта из Versus Battle

В Санкт-Петербурге на 30-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Об этом 30 июля пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".

Как рассказала жена рэпера, Картрайт скончался несколько дней назад от передозировки наркотиками. Чтобы спрятать тело, женщина расчленила его и разложила по пакетам. Однако как избавиться от останков мужа она не придумала и обратилась к адвокату. Тот, в свою очередь, позвонил в полицию.

В квартире исполнителя правоохранители обнаружили пять пакетов с его частями тела, а также таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску. В настоящий момент женщину допрашивают, а судмедэксперты устанавливают истинную причину гибели музыканта.