Женщина год делала из себя куклу Барби, а получилась "надувная кукла"

21-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова прошла более 15 процедур в течение года ради сходства с куклой Барби, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Sun.

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Женщина начала трансформацию в прошлом году и ходила на процедуры минимум раз в месяц. Отмечается, что врачи вводили гиалуроновую кислоту в ее губы каждый раз, когда Андреа казалось, что их объем уменьшается. Не обошлось и без операции по увеличению груди.

По словам студентки, она с детства мечтала выглядеть как Барби. Впрочем, пользователи сети утверждают, что Андреа стала больше похожа на Даффи Дак (селезень из анимационного сериала Looney Tunes) или Лох-несское чудовище.

"Врачи, которые создают этих уродов, должны отправиться в тюрьму", – написал один из комментаторов. "Ты была такой милой девушкой раньше. Я не могу не спросить, что в твоей голове? Там пусто? Ты похожа на надувную куклу", – добавил другой.

Сама Андреа довольна результатом и считает, что люди имеют право выглядеть, как они хотят, даже если их внешний вид не соответствует общепринятым стандартам красоты.