Женщина, которую случайно застрелил Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины

Кинооператор Галина Хатчинс, которую случайно застрелил голливудский актёр Алек Болдуин, оказалась уроженкой Украины. Об этом сказано на сайте женщины.

"Родом из Украины, Галина выросла на советской военной базе за Полярным кругом, в окружении северных оленей и атомных подводных лодок", – сказано в сообщении.

Она получила высшее образование в области международной журналистики в Киевском национальном университете на Украине.

Напомним, что во время съёмок Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета, но холостой патрон разорвался и ранил двух человек. Галина Хатчинс попала в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Ещё один человек находится в больнице в тяжёлом состоянии.