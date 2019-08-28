Женщину с ВИЧ хотят лишить родительских прав за кормление грудью

В Санкт-Петербурге начался судебный процесс по делу о лишении родительских прав матери, которая подвергла ребенка угрозе заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает "Коммерсантъ".

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44-летней женщине поставили шокирующий диагноз во время беременности. Она не предприняла никаких попыток провести противовирусную терапию и оградить новорожденного от риска заражения.

Более того, вопреки настойчивым рекомендациям врачей она стала кормить его грудью, что могло привести к передаче смертельно опасного заболевания младенцу. Именно поэтому ребенка у нее забрали. Такова позиция органов опеки.

Сторона защиты же настаивает: женщина не осознавала, что своими поступками ставила под угрозу здоровье малыша. По словам адвоката, ее подзащитная поняла свою ошибку и встала на путь исправления.

"Сейчас она встала на учет, начала прием терапии, обратилась за психологической помощью, – уточняет адвокат Ольга Кривонос. – Она понимает и осознает, что терапия необходима пожизненно, что ребенок должен состоять на учете в СПИД-центре. При этом сейчас малыш здоров, ВИЧ у него не выявлен".

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Адвокат настаивает, что ее подзащитную должным образом не проинформировали о рисках для здоровья ребенка после родов. В ответ органы опеки предоставили подписанное матерью уведомление о медицинских последствиях и юридической ответственности за отказ от профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери младенцу, на обратной стороне которого она указала, что настаивает на грудном вскармливании.

Лишение родительских прав – не единственное, о чем сейчас следует беспокоиться женщине. В отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 122 УК РФ ("Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией"). Ей грозит до года лишения свободы.