Жену депутата подозревают в инсценировке кражи сумки с 64 млн рублей

37-летняя Анна Шахматова, жена депутата думы Каменского района Свердловской области Александра Шахматова, подозревается в причастности к краже 64 миллионов рублей, сообщает URA.RU.

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Отмечается, что правоохранительные органы все больше склоняются к мнению, что разбойного нападения не было, а ограбление было инсценировкой перед камерой наблюдения, установленной на соседнем здании.

"Шахматова является руководителем кредитно-потребительского кооператива "Капитал-С". Сейчас она утверждает, что это были средства вкладчиков и ее личные – пополам. Однако известно, что последние год-два ее фирма не имела доходов. Также Шахматова занималась обналичиванием материнского капитала", – рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

Сейчас над происхождением денег работают следователи областного полицейского главка, приехавшие на помощь коллегам в Каменск-Уральский. Им предстоит выяснить, какое отношение эти деньги могут иметь к ее мужу и бюджету, добавил источник.

Ранее сообщалось, что сумку с деньгами вырвали у жены депутата. В сумке лежали деньги купюрами по пять тысяч рублей, общий вес украденной сумки порядка 14 килограммов. К Шахматовой подбежали неизвестные в медицинских масках и вырвали сумку. По одной из версий, женщина сэкономила на инкассаторах, и о ней сообщил грабителям кто-то из ее окружения, по другой – произошедшее было организованной имитацией кражи.