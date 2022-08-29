Жёсткое ДТП на трассе в Алтайском крае попало на видео
Водитель внедорожника пошёл на обгон, а водитель иномарки, поворачивая налево, не заметил препятствия
Жёсткое ДТП на трассе Барнаул — Павловск попало на запись видеорегистратора. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».
По предварительным данным, водитель автомобиля Honda поворачивал налево и не заметил Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которого находился 68-летний мужчина. В результате иномарки столкнулись на перекрёстке, а Honda вылетела с трассы и опрокинулась.
В результате аварии водитель Honda скончался на месте происшествия. 36-летняя женщина и двое несовершеннолетних 15 и 9 лет получили травмы.
В Toyota Land Cruiser травмы пострадала 63-летняя пассажирка.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай водитель иномарки вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода.
Один человек погиб, четверо пострадали. Появились подробности страшного ДТП под Барнаулом