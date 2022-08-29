Жёсткое ДТП на трассе в Алтайском крае попало на видео

Жёсткое ДТП на трассе Барнаул — Павловск попало на запись видеорегистратора. Ролик опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda поворачивал налево и не заметил Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которого находился 68-летний мужчина. В результате иномарки столкнулись на перекрёстке, а Honda вылетела с трассы и опрокинулась.

В результате аварии водитель Honda скончался на месте происшествия. 36-летняя женщина и двое несовершеннолетних 15 и 9 лет получили травмы.

В Toyota Land Cruiser травмы пострадала 63-летняя пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай водитель иномарки вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода.

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