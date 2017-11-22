Жильцы многоэтажек смогут сами решать, что построить во дворе своего дома

Жильцам многоэтажек могут дать право на общем собрании собственников самостоятельно решать, что строить на прилегающей к их дому территории, пишет "Парламентская газета".

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Госдума запланировала к рассмотрению соответствующий законопроект. В случае принятия документа решения будут приниматься на голосовании большинством голосов собственников. За предложение должны высказаться не менее двух третей жильцов.

В настоящее время органы местного самоуправления учитывают мнение общего собрания жильцов-собственников по вопросам благоустройства лишь в случаях, когда земельный участок, на котором стоит дом, сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет.

"По существующим нормам Жилищного кодекса, оформленный по кадастру земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, принадлежит владельцам квартир на праве общей долевой собственности. Исходя из этого, логично, что именно жильцы, а не чиновники или управляющие компании, должны иметь возможность принимать решения по благоустройству этого участка", - заявлял ранее один из авторов законопроекта Сергей Миронов.