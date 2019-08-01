Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири

Бессменный руководитель либерал-демократов Владимир Жириновский поделился своим видением, что привело к обострению лесопожарной обстановки в сибирских регионах.

"Масштабные лесные пожары в Сибири – это следствие сокращения лесной охраны. В пять раз снизили число лесничих! – написал Жириновский в Telegram. – Если раньше мы быстро выявляли уже первые очаги пожара и малыми силами успевали погасить его в зародыше, то сейчас следить некому, выявлять некому".

Он согласился с тем, что после того, как пламя охватило миллионы гектаров, их тушение действительно может обойтись дорого.

"Но о людях кто подумает? Целые города задыхаются!" – возмутился лидер ЛДПР.

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Отметим, что свыше двух недель барнаульцы жалуются на дымку с характерным запахом гари. В ГУ МЧС России по Алтайскому краю утверждают, что возникновение неприятного явления связано с масштабными лесными пожарами в Красноярском крае.

Правительство региона проинформировало, что 26 июля в отдельных районах Барнаула выявлены незначительные превышения предельно допустимой концентрации продуктов горения в воздухе (допустимая 5 мг/куб.м, зафиксировано 5,6 мг/куб.м).

Горзеленхоз пытается стабилизировать экологическую обстановку, организовав поливку деревьев.

Сейчас к тушению пожаров подключилась авиационная группировка военных. Они планируют справиться с огнем за пять суток.