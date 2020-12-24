Жириновский рассказал, кто виноват в пандемии
Лидер ЛДПР считает, что к весне число заразившихся коронавирусом достигнет 100 миллионов
Глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский назвал виновных в пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.
"Сейчас же ковидом (в мире, – прим. ред.) заражены 78 миллионов, к весне будет 100. 100 миллионов переболели ковидом на планете Земля. Кто виноват? Власти!" – сказал политик журналистам.
Он заметил, что из-за отсутствия жестких ограничений сейчас все "гуляют по планете". Также Жириновский возмутился тем, что на праздники люди поедут отдыхать, например, в Турцию и привезут оттуда заразу.
По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировали 78,8 млн заболевших коронавирусом и свыше 1,7 млн смертей. Лидерами по количеству случаев инфицирования COVID-19 остаются США (18,4 млн человек), Индия (10,1 млн) и Бразилия (7,3 млн).
Ранее в Госдуме предложили приостановить полеты в другие страны после сообщений о новой мутации коронавируса.