Житель Алтая сфотографировал огромную синюю пчелу. Нагнула цветок и ела нектар

Житель Алтайского края сфотографировал в селе Косиха сидевшую на цветах большую синюю пчелу, пишет «КП-Барнаул».

«Она была очень яркой. Рядом была привычная нам полосатая особь. По сравнению с ней синяя была просто огромной. Такую я не встречал ни разу», — отметил мужчина, уточнив, что диковинка «сидела на цветах и привлекала к себе внимание».

Синяя пчела / Фото: alt.kp.ru со ссылкой на жителя Алтая

Профессор кафедры экологии АлтГУ Роман Яковлев пояснил, что синяя пчела — это плотник обыкновенный.

«Обычное насекомое, просто яркое, и потому кажется экзотичным. Размер взрослой особи — около 2,5 сантиметра. У неё фиолетовое тело и фиолетовые крылья», — рассказал эксперт.

Яковлев подчеркнул, что эти пчёлы внесены в Красную книгу. Питаются они нектаром и производят мёд в очень небольшом количестве. Кроме того, это не общественное насекомое — самки в одиночку обустраивают гнёзда в трухлявой древесине.