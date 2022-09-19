Житель Алтая, у которого жена и четверо детей погибли в ДТП, рассказал свою версию

Житель Республики Алтай Аманбек Имангалиев встал на защиту супруги, которая вместе с детьми погибла в ДТП под Бийском, пишет «КП-Барнаул».

Напомним, трагедия произошла 5 сентября — минивэн Honda Stepwgn, в котором ехала семья, врезался в бензовоз DAF с прицепом.

«Везде опубликовали, что жена якобы не права, выехала на встречную полосу. Но на самом деле это не так. На самом деле большегруз выехал на „встречку“ и спровоцировал ДТП. Он двигался со стороны Горно-Алтайска, а мои — со стороны Барнаула. По показаниям свидетелей, которые ехали сзади, у жены была скорость 50-60 км/час. Он вылетел ей на „встречку“. А она, по ходу дела, хотела избежать столкновения, и тоже выехала на встречную полосу. И в тот момент он возвращается на свою полосу. Он 47 метров тащил нашу машину, даже тормозного пути не было. Скорее всего, летел, не соблюдая скорости. Представьте, на вас летит большегруз, что бы вы сделали? Трудно сообразить, что делать в такой ситуации», — рассказал мужчина.

Он приехал на место ДТП ранним утром — уже не было ни машины, ни тел, а большегруз уже поставили на колёса.

Мужчина также отметил, что водителя бензовоза не видел: «Он пятерых „убил“, и даже не позвонил. Свидетели говорили, что на месте аварии он свою вину не отрицал. Ну, Бог есть на свете. И суд».