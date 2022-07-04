Житель Алтайского края решил выпить с дальневосточной красавицей, а она его обчистила

Житель Алтайского края обратился в полицию и рассказал о том, что в Комсомольске-на-Амуре его обокрали. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.

По словам мужчины, на сутки он арендовал квартиру у своих знакомых. Помимо него, в помещении находились 25-летняя девушка и её сожитель.

Компания решила организовать застолье, после которого гость из Алтайского края уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу телефона, стоимость которого составляет около 36 тысяч рублей.

Мужчина попытался узнать у соседей, куда пропало его имущество, но ответа не получил.

Позднее стало известно, что девайс у него украла девушка. Она продала технику, а вырученные средства потратила на собственные нужды.