Житель Алтайского края решил выпить с дальневосточной красавицей, а она его обчистила
Девушка украла у мужчины дорогостоящий телефон, продала его, а вырученные деньги потратила на себя
Житель Алтайского края обратился в полицию и рассказал о том, что в Комсомольске-на-Амуре его обокрали. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
По словам мужчины, на сутки он арендовал квартиру у своих знакомых. Помимо него, в помещении находились 25-летняя девушка и её сожитель.
Компания решила организовать застолье, после которого гость из Алтайского края уснул. Проснувшись, он обнаружил пропажу телефона, стоимость которого составляет около 36 тысяч рублей.
Мужчина попытался узнать у соседей, куда пропало его имущество, но ответа не получил.
Позднее стало известно, что девайс у него украла девушка. Она продала технику, а вырученные средства потратила на собственные нужды.