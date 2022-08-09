Житель Алтайского края выиграл в лотерее почти 9 млн рублей

Житель Алтайского края выиграл почти 9 млн рублей, приняв участие в лотерее. Как рассказали в «Столото», 9 августа в «Спортлото «5 из 35» разыграли многомилионный приз — частливым оказался билет 51376-го тиража, купленный жителем Алтайского края в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей.

Удачу барнаульцу принесли числа 28, 9, 16, 14, 2. Неотгаданным осталось число 1 во втором поле билета.

В пресс-релизе отметили, что жителям Алтайского края везет в государственных лотереях, распространяемых под брендом «Столото». Только за 2021 год совокупная сумма выигрышей участников составила 279 432 436 рублей. В регионе было приобретено 1 584 159 счастливых лотерейных билетов.

За прошлый год 9 жителей края стали лотерейными миллионерами, еще 13 человек выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.