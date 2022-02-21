Житель алтайского села строит снежные замки на своём дворе

Житель села Троицкое Олег Белозерцев на своём приусадебном участке строит миниатюрные архитектурные ансамбли из снега. Фотографии творений он разместил в сообществе Barnaul22.

Олег возводит из снега целые крепости с башнями и оборонительными стенами. Снежные замки энтузиаст украшает иллюминацией.

«Говорят, что в наших сёлах нет работы, и это порой действительно так. Вот и я перебиваюсь случайными заработками, а когда и их нет, тоже особо стараюсь не унывать. Как в данное время, одеваюсь потеплее и воплощаю свои творческие идеи в реальность, пользуясь дарами природы (погоды, земли). По крайней мере, мне это приносит удовольствие, да и людям, как мне кажется, это интересно!» — рассказал о своём хобби Олег.