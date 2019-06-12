Житель Барнаула получил 3 года условно за угрозу расстрела школы

В Барнауле осудили мужчину за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, о котором он, будучи в пьяном состоянии, сообщил полиции в январе этого года, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

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Прочее Источник: житель Барнаула сообщил полиции, что хочет расстрелять школу

Как пояснила помощник прокурора, мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из магазинов разливного пива, где у него "из хулиганских побуждений возник преступный умысел на заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма в виде расстрела граждан", находящихся в лицее №112.



Мужчина позвонил в службу экстренной помощи по номеру 112. Оператору он рассказал об угрозе расстрела граждан.

Оператор передала сообщение в дежурную часть. На место была направлена следственно-оперативная группа и группа немедленного реагирования, которые ничего подозрительного не обнаружили.

Спустя час мужчина был задержан. Он все это время находился в том же магазине, где распивал спиртное.

Подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года.