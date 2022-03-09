Житель Барнаула выиграл больше 9 млн рублей в лотерею

Житель Барнаула стал победителем в государственной лотерее «Рапидо». Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Счастливый билет горожанин приобрёл в одном из киосков за 300 рублей. 9 марта прошёл розыгрыш суперприза. Жителю Барнаула досталось более 9,4 млн рублей.

В пресс-службе лотереи отметили, что на данный момент победитель пока не обращался за своим выигрышем.

Ранее сообщалось, что житель Москвы в предновогодней лотерее выиграл миллиард рублей.