Житель Барнаула выиграл больше 9 млн рублей в лотерею
Счастливый билет в одном из киосков города обошёлся мужчине в 300 рублей
10 марта 2022, 02:24, Илья Звягинцев
Житель Барнаула стал победителем в государственной лотерее «Рапидо». Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».
Счастливый билет горожанин приобрёл в одном из киосков за 300 рублей. 9 марта прошёл розыгрыш суперприза. Жителю Барнаула досталось более 9,4 млн рублей.
В пресс-службе лотереи отметили, что на данный момент победитель пока не обращался за своим выигрышем.
Ранее сообщалось, что житель Москвы в предновогодней лотерее выиграл миллиард рублей.
Комментарии
Новости партнеров